Napoli-Lucca trattativa in stallo | due contropartite tecniche proposte dagli azzurri

Il calciomercato estivo del Napoli si fa sempre più intenso, con la trattativa per Lucca che resta in stallo tra proposte tecniche e tentativi di sblocco. I partenopei cercano un rinforzo offensivo per alleggerire Lukaku e prepararsi a una stagione ricca di impegni su più fronti. Le idee sono diverse, ma le risposte dall’Udinese sono ancora attese. Tra i nomi in corsa, spiccano due papabili soluzioni che potrebbero fare la differenza nel reparto avanzato azzurro.

Gli azzurri provano a sbloccare la situazione, si attende una risposta dell'udinese: i dettagli. Le idee del Napoli per il reparto offensivo sono diverse. non è un mistero che il club azzurro sia alla ricerca di un innesto in attacco per consentire a Lukaku di rifiatare in una stagione che, inevitabilmente, vedrai Napoli impegnato su più fronti. Negli ultimi giorni sono principalmente due i nomi che sono emersi dal taccuino di Giovanni Manna per l'attacco azzurro. Da un lato Darwin Nunez, bomber del Liverpool, per il quale il Napoli dovrà proseguire nei contatti con il club inglese. Trovare un accordo non sarà semplice, ma la dirigenza partenopea sembra fare sul serio.

