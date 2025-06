Napoli Jesus resta fino al 30 giugno 2026 | da riserva ad uomo spogliatoio Conte si fida di lui

Dopo aver conquistato lo Scudetto, il Napoli conferma la sua fiducia in Juan Jesus prolungandone il contratto fino al 2026. Da riserva a elemento chiave nello spogliatoio, il difensore centrale si è guadagnato il rispetto di Conte, che vede in lui un leader silenzioso e affidabile. Questa scelta rafforza la solidità della squadra, dimostrando che la mentalità vincente si costruisce anche con professionisti come Jesus.

Dopo la vittoria dello Scudetto, la SSC Napoli ha deciso di rinnovare il contratto di Juan Jesus. In scadenza il prossimo 30 giugno, con la permanenza di Conte il club partenopeo ha subito prolungato il rapporto di lavoro con il difensore centrale il quale, quindi, resterà in azzurro per un altro anno. Arrivato al Napoli . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

