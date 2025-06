Napoli imbarazzo Lgbt | i trans pro-pal boicottano il Gay Pride

Napoli, cuore pulsante di cultura e passione, si trova al centro di un acceso dibattito sulla libertà e i diritti LGBTQ+. Il Gay Pride rischia di essere sabotato da un boicottaggio interno, guidato da alcuni trans pro Pal che, con le loro azioni, mettono a rischio l’intera manifestazione. È una situazione che scuote la città e tutta l’Italia, chiedendo una presa di posizione forte: la Meloni deve intervenire subito per difendere i valori di inclusione e rispetto!

Maronna che bordell'! Il Gay Pride di Napoli rischia di terminare malamente. Di più: potrebbe non cominciare proprio. Cosa? È uno scandalo! C'era da scommetterci, quei fascistacci del governo vogliono boicottarlo, sono intolleranti, oscurantisti, le destre anzi le destre-destre sopprimono i diritti, siamo messi peggio dell'omofoba Ungheria di Orbán: la Meloni vada in aula a riferire! Non basta: la Meloni faccia qualcosa! No, no, un attimo. Scusateci, errore nostro: apprendiamo che le cose stanno in modo diverso. Il Gay Pride di Napoli, che ormai non soltanto a Napoli viene chiamato solo Pride, rischia la cancellazione non per il pericolo delle camicie nere ma perché nella comunità arcobaleno campana è scoppiato il finimondo.