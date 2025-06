Napoli il calciatore vuole tornare a giocare dal suo ex allenatore | retroscena shock

Napoli si prepara ad affrontare la nuova stagione con entusiasmo, ma dietro le quinte sussurra un retroscena sorprendente: un calciatore azzurro desidera lasciare il club per riabbracciare il suo ex allenatore. In un clima di festeggiamenti per il quarto scudetto, questa mossa potrebbe scuotere gli equilibri della rosa. La domanda è: quale sarà la decisione finale? E soprattutto, come influenzerà il futuro del Napoli?

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma un calciatore azzurro vorrebbe andar via per ritrovare il suo ex allenatore Il Napoli, dopo aver vinto il quarto scudetto della propria storia, continua ad essere protagonista durante queste prime settimane di calciomercato estivo. L'arrivo di Kevin De Bruyne basterebbe da solo per valutare positivamente un'intera campagna acquisti, ma gli azzurri non vogliono fermarsi all'arrivo del belga. Il club di Aurelio De Laurentiis ha la necessitĂ di rinforzarsi in maniera massiccia in tutti i reparti, viste le quattro competizioni da affrontare il prossimo anno.

