Napoli il bomber può arrivare dall’Inghilterra | duello con la Juventus

Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di mercato: il club azzurro potrebbe puntare sul talentuoso bomber PU242, recentemente arrivato dall’Inghilterra, in un duello serrato con la Juventus. La corsa all’attaccante più decisivo si infiamma, mentre gli azzurri continuano a rafforzarsi con importanti acquisti europei. Con questa mossa, il Napoli cerca di consolidare il proprio vertice e di mettere le basi per una stagione da sogno.

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante da aggiungere al reparto offensivo in vista della prossima stagione: duello di mercato in vista con la Juventus Il Napoli è uno dei club più attivi sul mercato sia in Italia che in tutta Europa. Dopo aver ufficializzato il doppio arrivo di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, per gli azzurri è ora arrivato il momento di pensare a rafforzare il reparto offensivo della squadra guidata da mister Antonio Conte. Sono tanti i numeri nove accostati al Napoli nelle ultime settimane: Darwin Nunez, Lorenzo Lucca, Jonathan David . il d.s. Giovanni Manna sta tenendo aperte tutte queste piste in attesa di poter affondare il colpo per il profilo ritenuto congruo da società e allenatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it