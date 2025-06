Napoli hotel abusivo in città | maxi sequestro Denunciato il committente

In un angolo nascosto di Napoli, un hotel abusivo cercava di aprire le sue porte al pubblico, con camere arredate e un sito in costruzione. Ma la legge non ha lasciato scampo: un maxi sequestro ha messo fine alla farsa, denunciando il responsabile per aver trasformato illegalmente un edificio in un’attività ricettiva. La legalità prevale sempre, proteggendo cittadini e turisti da situazioni rischiose e non autorizzate.

Camere arredate, sito web in costruzione e pubblicitĂ online: tutto pronto per l’apertura di un nuovo hotel nel cuore di Napoli. Peccato che fosse completamente abusivo. Un fabbricato in Vico Gelso a Loreto, oggetto di una radicale trasformazione urbanistica da ex depositolaboratorio a struttura ricettiva, è stato sottoposto a sequestro penale dagli agenti dell’UnitĂ Operativa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, hotel abusivo in cittĂ : maxi sequestro. Denunciato il committente

In questa notizia si parla di: napoli - hotel - abusivo - sequestro

Tifosi del Napoli, inferno sotto l’hotel del Cagliari: botti e cori per ‘avvertire’ i sardi - La notte prima di una storica sfida, i tifosi del Napoli hanno invaso l’hotel del Cagliari con botti e cori, cercando di disturbare il sonno dei sardi.

Meta di Sorrento, pedana abusiva sulla spiaggia: scatta il sequestro della Guardia Costiera; Napoli, sequestrata terrazza abusiva: multe e sanzioni in tutto il centro storico; Sequestrato per abusivismo l’ex hotel Palazzo Marina del Villaggio Coppola: vale 25 milioni.

Nel centro di Napoli stavano realizzando un hotel abusivo: tutto sequestrato - Sequestrato un fabbricato in vico Gelso a Loreto: era in fase di ultimazione un hotel, "Palazzo Pepe", realizzato senza autorizzazioni ... Segnala fanpage.it

Da deposito a B&B abusivo: sequestrato immobile - Gli agenti dell’Unità operativa Tutela edilizia della polizia locale di Napoli, nell’ambito di un’attività di indagine delegata dalla Procura della Repub ... napolitoday.it scrive