Napoli e se tra i vari Beukema e Chalobah la spuntasse Solet? Il calciatore aveva già dato la sua disponibilità al Napoli

Napoli sta valutando attentamente le proprie opzioni difensive per la prossima stagione, con nomi come Beukema e Chalobah che circolano con insistenza. Tuttavia, c’è una sorpresa possibile: e se a spuntarla fosse proprio Oumar Solet? Il giovane franco-algerino, ormai protagonista all’Udinese, ha già dato segnali di grande maturità e talento, e il suo nome potrebbe diventare il nuovo obiettivo di mercato dei partenopei. La sua disponibilità al Napoli potrebbe cambiare gli equilibri della rosa e aprire scenari interessanti.

Oumar Solet si è unito all’Udinese a parametro zero lo scorso gennaio, dopo la rescissione del contratto con il Red Bull Salisburgo a seguito della chiusura della finestra di trasferimento estiva del 2024. Ora ha impressionato con la maglia dell’Udinese e sta attirando l’attenzione dei club di mezza Europa. L’Udinese valuta il giocatore circa 20 . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, Solet o Bijol dell’Udinese le alternative a Beukema (Tmw) - Il Napoli è alla ricerca di un difensore di qualità per rinforzare la propria retroguardia e punta dritto su Sam Beukema del Bologna, ma l’alta cifra richiesta potrebbe portare a ripiegare su opzioni più economiche.

Tre club hanno chiesto all'#Udinese informazioni su Oumar #Solet. Si tratta di #Napoli (che segue da tempo anche #Beukema), #Inter e #Roma. I bianconeri chiedono una cifra vicina ai 30M.

PASSI IN AVANTI Beukema si avvicina al Napoli. Le cifre del possibile affare

Napoli, sprint per Solet. Beukema piano B, Marianucci c'è; Napoli, nel mirino Solet e Beukema per la difesa; Napoli, Beukema obiettivo primario per la difesa. Piacciono Ismajli e Solet.

Napoli, da Beukema a Gatti: le idee per la difesa. I nomi per mediana e attacco - Il Napoli non si è certamente accontentato della conquista dello scudetto, ma sta lavorando in modo importante per riconfermarsi anche in vista della prossima stagione.