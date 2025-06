Napoli dopo Anguissa anche un altro big resta | Conte gongola

Napoli si conferma protagonista indiscusso del calciomercato, e dopo la permanenza di Anguissa, un’altra grande notizia scuote gli entusiasmi dei tifosi: un big resta in azzurro, rafforzando la squadra e le ambizioni di Antonio Conte. Con il mercato in fermento e colpi di scena continui, il Napoli si prepara a scrivere un’altra pagina importante della sua storia. La stagione promette emozioni ancora più intense.

Per il Napoli, dopo quella di Anguissa, bisogna segnalare un’altra permanenza molto importante. Il Napoli è sicuramente il club più attivo in sede di calciomercato, vedi i colpi Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, ma per Antonio Conte bisogna registrare delle importanti novità anche sul parco giocatori che si è laureato campione d’italia un mese fa. Frank Anguissa, a differenza di qualche settimana, potrebbe infatti restare ancora in azzurro. Il centrocampista camerunense sembrava essere ormai lontano da Napoli, ma poi tutto è cambiato in questi ultimi giorni. Tuttavia, oltre a Frank Anguissa, Antonio Conte può esultare per la permanenza di un altro big. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it