Napoli | continua la trattativa per Ndoye del Bologna

Napoli su Ndoye, Bologna su Zanoli. Ma i rossoblù non lo accettano come contropartita. Alessandro Zanoli è un profilo che stuzzica l'interesse del Bologna. Il terzino classe 2000, rientrato al Napoli dopo il prestito al Genoa, è finito nel mirino della dirigenza rossoblù, che intende avviare un dialogo con il club partenopeo per valutare un'eventuale operazione in entrata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zanoli figura tra i nomi seguiti dagli operatori di mercato felsinei, ma non verrà considerato come contropartita tecnica per abbassare il prezzo di Dan Ndoye. Il Bologna, infatti, non intende sacrificare l'esterno offensivo svizzero in cambio di calciatori, né accettare formule che riducano la valutazione economica richiesta per il suo cartellino.