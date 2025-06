Napoli comunicato ufficiale sul mercato | messaggio ai media

Il Napoli rinnova il suo impegno e invita i media a condividere un messaggio forte: l’unione di tutte le componenti del club, dalla proprietà alla dirigenza, rappresenta la forza che ci guiderà verso nuovi successi. Una voce unica, un cuore pulsante, un futuro brillante da scrivere insieme. La passione azzurra si fa sentire, e il club invita a sintonizzarsi su questa armonia che fa la differenza.

Il Napoli lancia un messaggio particolare sul calciomercato, per evidenziare l`unità d`intenti tra tutte le componenti del club: proprietà, dirigenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: napoli - messaggio - comunicato - ufficiale

“Pressioni ambientali inaccettabili”, gravissimo messaggio contro Napoli: l’accusa - Recenti dichiarazioni dell'arbitro Marco Guida hanno sollevato polemiche riguardo alla sua idoneità ad arbitrare il Napoli.

Napoli-Cagliari, nuova disponibilità nei distinti inferiori Arriva il comunicato ufficiale della società, biglietti in vendita dalle ore 12? #Sscnapoli #NapoliCagliari Vai su Facebook

NAPOLI, MESSAGGIO AI MEDIA: “IL MERCATO LO FA IL CLUB, NON I SINGOLI”; De Bruyne al Napoli, è ufficiale. Il messaggio ai tifosi: Non vedo l'ora; Scudetto Napoli, fair play Inter. Il messaggio nerazzurro.

Comunicato SSC Napoli: "De Laurentiis, Manna e Conte condividono le scelte" - Il Napoli ha lanciato un comunicato ufficiale attraverso i suoi canali social per fare chiarezza sulle indiscrezioni di mercato che si rincorrono. areanapoli.it scrive

Napoli e Garcia in crisi, il comunicato ufficiale di De Laurentiis - Arriva il messaggio di Aurelio De Laurentiis dopo il pareggio del Napoli sul campo del Bologna con calcio di rigore fallito da Osimhen Acque agitate in casa Napoli: ancora un pareggio in ... Da calciomercato.it