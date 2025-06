Napoli colpo grosso in attacco | Nunez ha detto sì pronto ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione

Il Napoli si prepara a fare un grande salto di qualità in attacco: Darwin Nunez, protagonista del Liverpool e talento prolifico, ha dato il via libera e si prepara a sbarcare a Napoli con un ingaggio da 5 milioni di euro netti all’anno. Un colpo di mercato che potrebbe cambiare le sorti della squadra di Antonio Conte, rendendo la formazione partenopea ancora più competitiva in vista della prossima Champions League. La stagione promette fuochi d’artificio!

La SSC Napoli ha deciso di puntare forte su Darwin Nunez. L’attaccante del Liverpool rappresenta l’obiettivo numero uno della società partenopea che vuole regalare ad Antonio Conte un attaccante importante in vista del ritorno in UEFA Champions League. Il portale Tuttomercatoweb.com riporta: “Darwin Nunez è in cima alla lista dei desideri del Napoli per il . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

