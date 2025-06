Napoli | blitz in Spagna Atletico anticipato

Napoli continua a fare sul serio nel calciomercato, sognando di rafforzare ulteriormente una rosa già competitiva. Con incontri strategici tra Conte e ADL a fine maggio, il club si muove deciso per anticipare la concorrenza, anche dalla Spagna, puntando a un colpo di grande impatto. Naturalmente, per farlo c’è bisogno di determinazione e intraprendenza: il Napoli è pronto a sorprendere ancora una volta, dimostrando che la strada verso il successo è tutta da scrivere.

I partenopei sono scatenati sul calciomercato e potrebbero chiudere un altro colpo importante dalla Spagna anche se non sarà assolutamente semplice Il Napoli è sicuramente la squadra più attiva sul calciomercato in questo momento. I summit fra Conte e ADL a fine maggio hanno delineato come muoversi per rinforzare la squadra e questa volta il presidente dei partenopei non ha intenzione di deludere il suo tecnico. Naturalmente per farlo c’è bisogno di anticipare molto i tempi per riuscire a beffare anche la concorrenza e per questo motivo sono diverse le trattative impostate. (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli: blitz in Spagna, Atletico anticipato

In questa notizia si parla di: napoli - spagna - blitz - atletico

Calciomercato Napoli, colpo dalla Spagna: c’è l’intesa con il club - Il Napoli è pronto a un colpo di calciomercato dalla Spagna, con un'intesa quasi raggiunta con il club interessato.

Calciomercato, le news di oggi: Atletico-Milan, niente accordo per Theo. Napoli su Juanlu Sanchez; Napoli, blitz di Manna in Spagna! gli Azzurri vogliono Juanlu Sanchez del Siviglia; CM.COM - Non solo Juanlu Sanchez, blitz in Spagna di Manna anche per Jesus Rodriguez.

Napoli, blitz in Spagna per Juanlu Sanchez: il giocatore ha già detto sì - Il Napoli, che nella giornata di oggi ha annunciato ufficialmente il supercolpo Kevin de Bruyne, è letteralmente scatenato per provare ad anticipare al ... Lo riporta informazione.it

Napoli, blitz in Spagna: vicino il colpo Juanlu Sanchez - Il colpaccio De Bruyne è solo il primo a margine di una campagna acquisti che si preannuncia pirotecnica. fantacalcio.it scrive