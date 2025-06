Napoli blatte e lavoratori irregolari | sequestrato noto ristorante del Vomero attivo su TikTok

A Napoli, un noto ristorante del Vomero, molto frequentato dai giovani e attivo sui social come TikTok, è stato sequestrato durante un'operazione interforze. Coordinata dalla Polizia Locale e coinvolgendo diverse autorità, l’intervento ha portato alla luce gravi irregolarità, tra cui problemi di igiene e lavoratori in nero. Questa vicenda mette in evidenza le criticità che affliggono il settore della ristorazione cittadino, ponendo l’attenzione su un problema complesso che necessita di interventi più incisivi.

Sotto sequestro un noto ristorante di via Piave, al Vomero, molto frequentato da giovanissimi e attivissimo sui social, in particolare su TikTok. L’operazione interforze, coordinata dal Comando della Polizia Locale di Napoli, ha visto impegnati anche ispettori di ABC, Enel, ASL Napoli 1 Centro e Ispettorato del Lavoro. L’intervento ha fatto emergere una lunga serie . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, blatte e lavoratori irregolari: sequestrato noto ristorante del Vomero attivo su TikTok

Un noto locale del Vomero, molto popolare su TikTok e frequentato da giovanissimi, è stato chiuso dopo un blitz interforze coordinato dalla Polizia Locale di Napoli. L'operazione ha svelato gravi irregolarità: abusi edilizi, infestazioni da blatte, alimenti senza tr Vai su Facebook

