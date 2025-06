napoli basket ufficiale la risoluzione consensuale con alessandro dalla salda

Napoli Basket ufficializza un importante cambio di rotta: la risoluzione consensuale con Alessandro Dalla Salda segna un nuovo capitolo per il club. Dopo due stagioni di leadership, il dirigente emiliano lascia il ruolo di amministratore delegato, aprendo le porte a nuove sfide e opportunitĂ . La societĂ azzurra ringrazia il manager reggiano per il contributo prezioso e il lavoro svolto, guardando avanti con rinnovata energia e determinazione.

