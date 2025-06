Napoli Antonio Conte su Folorunsho | Per me potete anche venderlo

Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, ha espresso la sua posizione chiara su Folorunsho: “Per me potete anche venderlo”. La sua volontà è di avere il controllo totale sulle scelte di mercato, decidendo personalmente acquisti e cessioni. Conte desidera costruire una squadra compatta e motivata, composta da calciatori che condividono la sua visione e ambizione. La sua determinazione si riflette nella gestione della rosa, con l’obiettivo di rafforzare il Napoli per raggiungere traguardi importanti.

Antonio Conte ha deciso di rimanere al Napoli, a determinate condizioni. Deve essere lui, infatti, in qualità di tecnico a decidere quali saranno i prossimi acquisti della squadra. Lo stesso discorso può essere fatto anche per le cessioni. Le intenzioni dell’allenatore sono state chiare: vuole per il suo team, soltanto, calciatori convinti di poter contribuire al . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

