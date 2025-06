napoli anguissa e lobotka verso la permanenza

a solidità del centrocampo e l’importanza strategica di questi due talenti nel progetto azzurro hanno plasmato questa svolta sorprendente. Dopo settimane di incertezza, il Napoli si prepara a blindarli, consolidando la propria forza e puntando a una stagione ricca di successi. La loro permanenza non solo rafforza le ambizioni di Antonio Conte, ma rappresenta anche un segnale chiaro di stabilità e ambizione per il futuro del club.

Napoli, 21 giugno 2025 - Dopo la brusca frenata nella trattativa con il Milan per Yunus Musah qualche sentore di un dietrofront di lusso c'era stato, con la situazione che oggi raddoppia: nonostante i recenti venti di addio, con vista in particolare sull' Arabia, sia André Frank-Zambo Anguissa che Stanislav Lobotka dovrebbero restare al Napoli. Per la gioia di Antonio Conte. Le ragioni della permanenza di Anguissa e Lobotka. Proprio la permanenza a sorpresa dell'allenatore del quarto scudetto ha avuto diversi effetti a catena, sul mercato esterno (su tutti l'arrivo del fuoriclasse Kevin De Bruyne, forse già il colpo dell'intera estate appena iniziata) sia su quello interno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net