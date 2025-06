Napoli 30 milioni per Raspadori | la risposta del giocatore

Napoli offre 30 milioni per Raspadori, ma lui risponde con chiarezza. La valutazione e la volontà dell’attaccante azzurro restano ferme, mentre una squadra italiana ha fatto un tentativo concreto. Giacomo Raspadori, protagonista dello scudetto, si trova bene con Conte e desidera continuare a indossare la maglia partenopea. Tuttavia, le voci di mercato parlano di interessi di altri club pronti a sfidarsi per lui. La sua scelta sarà decisiva per il futuro.

La valutazione e la volontà dell’attaccante azzurro, una squadra italiana ci ha provato: i dettagli. Giacomo Raspadori è uno dei giocatori che il Napoli non vorrebbe cedere a meno di offerte particolarmente convincenti. Uno degli uomini protagonisti dello scudetto, ha dimostrato di trovarsi bene con Antonio Conte, che vorrebbe poter contare ancora su di lui anche nella prossima stagione. Diverse voci di mercato, però, parlano dell’interesse di alcune squadre nei confronti dell’ex Sassuolo. Difficile che possa andare via, proprio in virtù dea volontà del Napoli. C’è però una squadra italiana che ci starebbe pensando. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, 30 milioni per Raspadori: la risposta del giocatore

In questa notizia si parla di: napoli - raspadori - milioni - risposta

Napoli, Iachini su Raspadori: «La sua presenza migliora Lukaku. Sono una coppia d’attacco veramente di alto livello» - Il tecnico Giuseppe Iachini ha elogiato l'importanza di Giacomo Raspadori nel Napoli, sottolineando come la sua presenza elevi le prestazioni di Lukaku.

Il #Napoli affonda il colpo, proposti 30 milioni di euro per #Beukema: la risposta del #Bologna Vai su Facebook

Gazzetta - Offerta Roma per Raspadori: la risposta del Napoli; Areniello: Napoli: 25 milioni e Raspadori per Lookman. La richiesta dell'Atalanta; RAI - Scambio Raspadori-Pellegrini: la risposta del Napoli e dell'agente.

SPORTITALIA - Napoli, Raspadori per ora alza il muro sul mercato: anche la Lazio ci ha pensato - Giacomo Raspadori ha dato un contributo importante allo scudetto del Napoli, soprattutto da gennaio in poi quando ha resistito alla tentazione di andar via e si è messo a completa disposizione di Anto ... Segnala napolimagazine.com

Napoli, la risposta di De Laurentiis all'offensiva della Juve per Raspadori: tutte le vere cifre e i dettagli - Ascolta "Napoli, la risposta di De Laurentiis all’offensiva della Juve per Raspadori" su Spreaker ... Si legge su calciomercato.com