Napoleone all' asta i cimeli di Bonaparte | cappello slip e testamento

N come Napoleone, N come Napoleonica: l’asta di Sotheby’s a Parigi apre le porte a un tesoro unico, con 112 cimeli dell’imperatore, tra cui cappelli, slip e testamenti. Un evento straordinario, frutto di oltre quarant’anni di passione di Pierre-Jean Chalençon, che trasporta i collezionisti nel cuore del mito napoleonico. Un’occasione irripetibile per possedere un pezzo di storia. La collezione si rivela molto più di un semplice catalogo...

N. Non c’è bisogno di aggiungere altro. N come Napoleone. N come Napoleonica, l’asta di Sotheby’s che si è aperta due giorni fa a Parigi con 112 cimeli dell’imperatore dei francesi. Un evento straordinario, costruito intorno alla collezione di Pierre-Jean Chalençon, il più celebre e instancabile cultore del mito napoleonico d’Europa. Quattro decenni di caccia ai ricordi del generale corso si condensano ora in un catalogo che è molto più di un elenco di lotti: è una rievocazione minuziosa, quasi teatrale, della vita, del potere e della leggenda di Bonaparte. Il percorso espositivo si chiuderà tra cinque giorni, ma l’interesse per i suoi contenuti è destinato a durare a lungo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Napoleone, all'asta i cimeli di Bonaparte: cappello, slip e testamento

In questa notizia si parla di: napoleone - asta - cimeli - bonaparte

All'asta il trono di Napoleone del Palazzo di Stupinigi a Torino - All'asta a Stupinigi, Torino, sale il trono di Napoleone, simbolo storico del suo soggiorno prima dell'incoronazione a Milano.

Alla fine di giugno la nota casa d’aste Sotheby's venderà circa cento oggetti rari collegati alla figura di Napoleone Bonaparte, tra cui abiti, ritratti e altri storici cimeli personali Vai su Facebook

Napoleone, all'asta i cimeli di Bonaparte: cappello, slip e testamento | .it; L'iconico cappello di Napoleone va all'asta; Napoleone Bonaparte in cento oggetti: la grande asta di Sotheby’s.

Una sciabola di Napoleone battuta all'asta per 4,7 milioni - e si unisce alla ristretta cerchia dei cimeli napoleonici più preziosi mai venduti all'asta", ha affermato in una nota ... Segnala msn.com

Sotheby’s mette all’asta Napoleone - La sede di Parigi annuncia la maxi vendita di una delle più complete raccolte private dedicate a Napoleone Bonaparte mai apparse sul mercato ... Secondo exibart.com