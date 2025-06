Nacer Bouhanni | Il ciclismo è lo sport più pericoloso al mondo

Nacer Bouhanni, uno dei velocisti più iconici del ciclismo, ha concluso la sua carriera nel 2023 lasciando un’impronta indelebile nel mondo delle due ruote. Vincitore di tappe epiche al Giro d’Italia e alla Vuelta, ha spesso attirato l’attenzione per il suo carattere e le sue imprese mozzafiato. Nell’intervista per “Crash, peloton sous tension”, Bouhanni non ha esitato a dichiarare che il ciclismo è lo sport più pericoloso al mondo, a causa delle numerose cadute e rischi affrontati durante la carriera.

Si è ritirato a fine 2023, in carriera ha vinto tre tappe al Giro d’Italia e tre tappe alla Vuelta di Spagna. Nacer Bouhanni ha spesso fatto parlare di sé per il suo modo di fare particolare, ma è stato un velocista di grandissimo livello. L’Equipe lo ha intervistato per il documentario “Crash, peloton sous tension”. Il transalpino non ha avuto dubbi nel dire che il ciclismo sia lo sport più pericoloso al mondo. Tante cadute nella carriera dell’ex corridore della Arkéa Samsic, alcune lo hanno segnato particolarmente. Le sue dichiarazioni: “Arrivato alla fine della mia carriera pensavo troppo, ma la verità è che quando arrivi allo sprint è già troppo tardi per pensare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nacer Bouhanni: “Il ciclismo è lo sport più pericoloso al mondo”

