Nabucco | l’opera su Rai 3 inaugura il Festival dell’Arena 2025 a Verona

Stasera, 21 giugno 2025, Rai 3 apre ufficialmente il Festival dell’Arena di Verona con la grande première di Nabucco di Giuseppe Verdi. Un’occasione unica per celebrare la Festa della Musica con un’opera coinvolgente, firmata da Stefano Poda e diretta dal Maestro Pinchas Steinberg. Non perdere questa straordinaria prima visione in TV: un ritorno all’emozione e alla passione che solo la lirica può regalare.

. Cast, cantanti, regia. Questa sera, 21 giugno 2025, su Rai 3 in prima visione dalle ore 21.20, per celebrare la Festa della Musica, Rai Cultura propone Nabucco di Giuseppe Verdi, firmato da Stefano Poda, opera che inaugura il Festival dell’Arena di Verona 2025. La regia Tv è di Fabrizio Guttuso Alaimo e il Maestro Pinchas Steinberg guida l’Orchestra e il Coro di Fondazione Arena. Vediamo insieme tutte le informazioni. Anticipazioni e cast. A dar voce e corpo a Nabucco il baritono Amartuvshin Enkhbat, interprete verdiano tra i più apprezzati della scena contemporanea. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Nabucco: l’opera su Rai 3 inaugura il Festival dell’Arena 2025 a Verona

Il #Nabucco di Giuseppe Verdi, firmato da Stefano Poda, inaugura l'Opera Festival dell’@arenadiverona. #RaiCultura trasmette l'evento sabato #21giugno alle 21.20 su @RaiTre, in occasione della #FestadellaMusica, e su #RaiItalia. Le info: https://bit.ly/Nabu Vai su X

Tutto esaurito per l'opera di Giuseppe Verdi che nell'innovativo e tecnologico allestimento di Stefano Poda ha inaugurato l'Arena di Verona Opera Festival 2025. Vai su Facebook

