NYork Times | Khamenei nomina successori

Nel cuore del conflitto, il leader iraniano Ali Khamenei si prepara al futuro, nominando tre possibili successori in un momento di crescente tensione internazionale. Dal suo rifugio nel bunker, comunica con i suoi comandanti attraverso intermediari fidati, sospendendo le comunicazioni elettroniche per garantire la riservatezza. Questa manovra strategica rivela lo scenario incerto e delicato che si sta delineando in Iran, lasciando il mondo in attesa di scoprire chi prenderĂ il timone in un periodo di crisi senza precedenti.

14.28 Ali Khamenei, dal bunker in Iran in cui è rifugiato dall'inizio del conflitto, avrebbe nominato tre suoi possibili successori. Lo scrive il New York Times. Non si conoscono i nomi dei prescelti. Sapendo di essere nel mirino di Israele la Guida suprema parla ormai con i suoi comandanti tramite collaboratori di fiducia: sospese le comunicazioni elettroniche. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

