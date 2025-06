MXGP Jeffrey Herlings conquista la Qualifying Race a Matterley Basin 11° Cairoli il migliore degli italiani

Sul suggestivo tracciato di Matterley Basin si è consumata la spettacolare Qualifying Race del 12° round del MXGP 2025. Jeffrey Herlings ha dominato con grande maestria, conquistando la pole position, mentre Antonio Cairoli si è distinto come il migliore degli italiani, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua esperienza. Il circuito, tra salti mozzafiato e terreni tecnici, si conferma un palcoscenico ideale per emozioni e sfide epiche nel mondo del motocross.

Calato il sipario sulla Qualifying Race del 12° appuntamento del Mondiale 2025 di MXGP, la classe regina del Motocross. Una gara andata in scena su uno dei tracciati più belli e apprezzati dai piloti, ovvero quello britannico di Matterley Basin. Immerso in una vallata di erba verdissima solcata da una linea di terra che compie saliscendi sinuosi, il circuito è caratterizzato da salti pazzeschi che i primattori dello sterrato devono gestire mirabilmente. Dopo aver fatto vedere un’ottima condizione in Lettonia, Jeffrey Herlings ha suonato la campana nella prova odierna. Il pilota olandese, sulla sua KTM, si è imposto con 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Jeffrey Herlings conquista la Qualifying Race a Matterley Basin. 11° Cairoli, il migliore degli italiani

