MX2 Simon Längenfelder vince la Qualifying Race a Matterley Basin 5° Andrea Adamo

Comincia bene il 12° appuntamento del Mondiale 2025 di MX2, la minima cilindrata del Motocross, per Simon Längenfelder. Il pilota tedesco della KTM, infatti, si è imposto nella Qualifying Race andata in scena sullo sterrato di Matterley Basin, in Gran Bretagna. Una gara gestita con autorevolezza dal leader della classifica mondiale, bravo a interpretare i canali del tracciato britannico e mantenendo un ritmo decisamente alto nel corso dell'intera prova. Alle sue spalle si sono classificati il francese Thibault Benistant (Yamaha) a 11.458 e il belga Liam Everts (Husqvarna) a 12.706, non in grado di avvicinarsi sufficientemente al centauro teutonico e costretti a lottare tra loro per la piazza d'onore.