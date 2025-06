Mutui e polemiche Pescara Pd replica | Quando la responsabilità si misura sui fatti non sulle polemiche

Partito Democratico di Pescara ribadisce il suo impegno a fare chiarezza sui fatti, invitando a giudicare le questioni concrete piuttosto che lasciarsi coinvolgere da polemiche sterili. Quando la responsabilità si misura sui fatti e non sulle parole, solo così si può garantire trasparenza e fiducia per una comunità informata e consapevole. È il momento di ascoltare e comprendere davvero la verità dietro ogni decisione.

"In queste ore stiamo assistendo all'ennesimo tentativo dell'opposizione di confondere i cittadini, gridando allo scandalo sui mutui contratti dal Comune di Chieti. Vale la pena ricordare, con serenità ma con fermezza, come stanno realmente le cose". Con queste parole il segretario cittadino del.

