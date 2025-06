Musica insieme Orchestra banda e corale Valdichiana Identità sonora e forte

Musica, energia e emozioni si fondono nell’evento più atteso dell’estate toscana: la XIII edizione di Arcobaleno d’Estate. Un coinvolgente mix di concerti con orchestra, banda e corale valdichiana che risplendono di talento e passione, creando un’esperienza sonora unica e vibrante. Questa kermesse rappresenta un’occasione speciale per scoprire le meraviglie della nostra regione e celebrare insieme l’arrivo della stagione turistica. Tra i protagonisti degli eventi, non mancheranno sorprese e spettacoli indimenticabili...

E’ partita la XIII edizione di Arcobaleno d’Estate, il contenitore di eventi che animeranno la Toscana per salutare l’inizio dell’estate e della stagione turistica, promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria per i numerosi eventi locali. Tra i protagonisti gli eventi della ’Valdichiana capitale della cultura. Il progetto condiviso ‘Musica insieme’ struttura le esperienze musicali già attive nei dieci comuni dell’Unione, dando vita a tre nuove formazioni d’area e restituendo alla comunità un’identità sonora forte e condivisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it