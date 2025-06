Musica festa europea Da Puccini a Verdi Tutti all’opera

Preparati a immergerti in un viaggio tra le note più celebri di Puccini, Verdi e altri grandi compositori italiani, celebrando la Festa Europea della Musica con eventi imperdibili. Dall’Opera all’aria aperta, ogni palco promette emozioni uniche e momenti indimenticabili. Alle 20, non perdere l’appuntamento speciale che chiuderà questa giornata di musica e festa, rendendo omaggio alla passione che unisce tutti noi attraverso il linguaggio universale delle note.

Evviva la Festa Europea della musica che si celebra oggi con appuntamenti imperdibili. All'Auditorium salgono sul palco l' Orchestra Amatoriale di Milano e il Coro degli Stonati di Milano, in un programma intitolato "Tutti all'opera", mentre al Parco della Resistenza e al Parco Ravizza va in scena il "Flauto Magico", ore 18, spettacolo per un attore, due musicisti e "scenografie tascabili", con il sostegno del Municipio 5. Questa sera alle 20 l'Orchestra Amatoriale di Milano e il Coro degli Stonati diretto da Maria Teresa Tramontin, sul podio il Maestro Oddone, proporranno all' Auditorium, Largo Mahler, musiche di Pietro Mascagni da Cavalleria Rusticana "Preludio e Gli aranci olezzano"; di Ruggero Leoncavallo da Pagliacci "Intermezzo e Coro delle campane"; di Giacomo Puccini da Madama Butterfly "Intermezzo"; di Giuseppe Verdi da Nabucco "Sinfonia, Va' pensiero, sull'ali dorate"; da I Lombardi alla Prima Crociata "Oh Signore, dal tetto natìo", da Macbeth "Patria oppressa"; da Don Carlos "Spuntato ecco il dì d'esultanza"; da Aida "Gran finale atto secondo".