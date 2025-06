Musica colori e libertà Toscana Pride | Abbattiamo i muri Tessiamo futuri

Un'esplosione di colori, musica e speranza invaderà Prato il 21 giugno 2025, trasformando la città in un simbolo di libertà e inclusione. Migliaia di partecipanti provenienti da tutta la regione si uniranno nel corteo arcobaleno, portando con sé un messaggio forte: abbattiamo i muri e tessiamo i futuri insieme. La festa del Toscana Pride sarà un momento indimenticabile di gioia, solidarietà e rivoluzione pacifica.

Prato, 21 giugno 2025 – Un’onda coloratissima a spasso per la città. Prato capitale del Toscana Pride. In migliaia si sono presentati all’appuntamento con il corteo arcobaleno che ha preso il via da piazza del Mercato Nuovo. 'Abbattiamo i muri. Tessiamo futuri', questo lo slogan del manifesto del Toscana Pride 2025: 12 i carri che parteciperanno alla parata che si concluderà in piazza Santa Maria delle Carceri. E poi festa del Toscana Pride sarà a Pistoia nel Parco di Montuliveto. Dalle 20 villaggio con area food, show e dj set, con ospite d'eccezione BigMama. Il pride show avrà inizio alle 22, con esibizione di drag queen. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica, colori e libertà. Toscana Pride: “Abbattiamo i muri. Tessiamo futuri”

