Museo di Storia naturale via al cantiere da 2,2 milioni di euro | Pronto in un anno

Il Museo di Storia Naturale di Ferrara si prepara a un'importante trasformazione, con un investimento di 22 milioni di euro e un progetto ambizioso pronto in un anno. L'idea rivoluzionaria punta a integrare il piano terra con il contesto urbano circostante, creando un’esperienza più immersiva e accessibile. Un nuovo ingresso e spazi rinnovati promettono di rivoluzionare la visita, rendendo il museo un punto di riferimento ancora più vivo e coinvolgente per cittadini e visitatori.

Il Museo di Storia naturale di Ferrara si rifĂ il look. Il progetto (da 2,2 milioni di euro e della durata di 12 mesi, con fine prevista a giugno 2026) parte da un'idea semplice ma rivoluzionaria: rendere il piano terra del museo una continuazione degli spazi urbani. Attraverso un nuovo ingresso. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Museo di Storia naturale, via al cantiere da 2,2 milioni di euro: "Pronto in un anno"

In questa notizia si parla di: museo - storia - naturale - milioni

Per Donzelli è mia la colpa di ritardi e mala gestione del Museo Ginori. I fatti raccontano un’altra storia - Il 10 maggio, in un incontro pubblico a Firenze, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha affermato di aver “depoliticizzato la governance della fondazione Ginori”.

Smithsonian, Museo di Storia Naturale a Washington D.C. La collezione del museo contiene 127 milioni di campioni tra piante, animali, fossili, minerali, meteoriti etc. Vai su Facebook

MUSEO DI STORIA NATURALE DI FERRARA, VIA ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DA OLTRE DUE MILIONI DI EURO. NUOVO 'LOOK-UP!' PER SPIEGARE IL PROGETTO. FINE LAVORI PREVISTO A GIUGNO 2026; Museo di Storia naturale, via al cantiere da 2,2 milioni di euro: Pronto in un anno; Museo di Storia Naturale sotto i ferri: 2,5 milioni di lavori. Incertezza sui tempi di riapertura.

Il Museo di Storia naturale di Ferrara si fa un nuovo... Look-up! - Dove sei: Homepage > Lista notizie > Il Museo di Storia naturale di Ferrara si fa un nuovo... Secondo cronacacomune.it

MUSEO DI STORIA NATURALE DI FERRARA, VIA ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DA OLTRE DUE MILIONI DI EURO. NUOVO 'LOOK-UP!' PER SPIEGARE IL PROGETTO. FINE ... - Dove sei: Homepage > Lista notizie > MUSEO DI STORIA NATURALE DI FERRARA, VIA ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DA OLTRE DUE MILIONI DI EURO. Segnala cronacacomune.it