Museo di Storia naturale via al cantiere da 2,2 milioni di euro | Pronto in un anno

Il Museo di Storia Naturale di Ferrara si prepara a una trasformazione epocale, con un investimento di 22 milioni di euro pronti a rivoluzionare l’esperienza dei visitatori. In soli dodici mesi, il progetto mira a integrare il museo con il tessuto urbano, creando un ingresso innovativo e immersivo. Questa metamorfosi non solo valorizzerà le collezioni, ma renderà il museo un punto di incontro vivo e dinamico per tutta la comunità. Un cambiamento che promette di portare Ferrara nel futuro della cultura.

Il Museo di Storia naturale di Ferrara si rifà il look. Il progetto (da 2,2 milioni di euro e della durata di 12 mesi, con fine prevista a giugno 2026) parte da un'idea semplice ma rivoluzionaria: rendere il piano terra del museo una continuazione degli spazi urbani. Attraverso un nuovo ingresso.

Il Museo di Storia Naturale di Ferrara si prepara a un'importante trasformazione, con un investimento di 22 milioni di euro e un progetto ambizioso pronto in un anno.

