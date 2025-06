Muore a 32 anni nell’incidente Le strazianti parole della moglie incinta | Ma il nostro amore Mattia sta bene

Un dramma improvviso scuote Viareggio: Marco, a soli 32 anni, perde tragicamente la vita in un incidente stradale. La sua moglie Martina, incinta e devastata dal dolore, trova forza nel sorriso di Mattia, il loro bambino in arrivo. In un momento di immenso dolore, il legame tra le due sorelle e il ricordo di Marco si fanno ancora più forti, ripromettendosi di custodire con amore il patrimonio di affetti e speranze che li unisce.

Viareggio, 21 giugno 2025 – “Mattia sta bene”, arriva a braccetto con la sorella Giulia, due corpi e un’anima, Martina Calamari, da un anno ‘nei Riccomagno’ e, solo da poche ore, spezzata a metà dalla s comparsa improvvisa del suo amore grande, il suo Marco, che adesso è nel reparto di medicina legale del “Versilia”. Martina parla subito dell’altro suo amore, il cui cuore le batte dentro, Mattia, da sette mesi in pancia, meravigliosa fusione di lei e Marco. Fuori, al caldo intenso di questo giugno, mese di nascita di entrambi, c’è un mondo affranto di giovani, persone che la abbracciano e che soffrono insieme a lei e ai familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore a 32 anni nell’incidente. Le strazianti parole della moglie incinta: “Ma il nostro amore Mattia sta bene”

