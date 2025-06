MULTI Switchfin 0.72 | Novità e Download dell’Ultima Versione del Player Jellyfin per PC

Scopri l'ultima novità di Switchfin 0.7.2, il player nativo per Jellyfin che rivoluziona la tua esperienza di intrattenimento. Con aggiornamenti mirati e miglioramenti significativi, ora puoi goderti film, serie TV e musica con ancora più semplicità e qualità. La versione più recente risolve problemi di selezione audio e sottotitoli, garantendo un'esperienza fluida e senza intoppi. Ecco perché non puoi perdertelo: il futuro del tuo media streaming è a portata di clic!

Switchfin, il player nativo per Jellyfin, è stato aggiornato alla versione 0.7.2 con diverse correzioni e miglioramenti. Questo progetto, ancora in fase iniziale, offre un’interfaccia utente ottimizzata per navigare e riprodurre film, serie TV e musica direttamente dal tuo dispositivo. Novità in Switchfin 0.7.2. Ecco le principali correzioni e miglioramenti introdotti: Risolti problemi nella selezione di audio e sottotitoli durante la transcodifica Ottimizzazione delle texture delle immagini su PlayStation Vita Ripristinata la riproduzione automatica nella scheda “Movie” Correzioni per la decodifica hardware zero-copy su Linux e macOS Changelog Completo: 0. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net