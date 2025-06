Multe via e-mail la polizia locale mette in guardia dalle truffe

La Polizia Locale di Verona invita alla massima attenzione: non lasciatevi ingannare da queste truffe online! Ultimamente, alcuni malintenzionati stanno sfruttando l’ansia legata alle multe per confondere gli utenti e sottrarre dati o denaro. Ricordate, le comunicazioni ufficiali vengono sempre inviate tramite canali sicuri e autenticati. La sicurezza in rete inizia con la consapevolezza: restate vigili e segnalate ogni sospetto alle autorità competenti.

Negli ultimi giorni, sono arrivate al comando della polizia locale di Verona alcune segnalazioni relative a tentativi di truffa (phishing) fatti da ignoti malintenzionati che, falsificando gli indirizzi e-mail delle forze dell'ordine, inviano false comunicazioni su presunte multe da pagare.

