Mugello Marquez imprendibile | sua la Sprint Terzo Bagnaia

Marc Marquez ha vinto la gara sprint del GP d'Italia, sul circuito del Mugello. Secondo é giunto il fratello Alex, terzo Francesco Bagnaia. Nonostante un problema al via, che gli ha fatto perdere varie posizioni, Marc Marquez ha rapidamente recuperato posizioni. Al quarto degli 11 giri ha passato Alex, in quel momento in testa, e non é più stato impensierito, né da lui né da Bagnaia. Nella classifica piloti Marc ora é a +35 punti sul fratello ed a +98 su Bagnaia. Nell'ennesima gara dominata dalle Ducati, ai piedi del podio é giunto Maverick Vinales con la KTM, seguito da Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Marco Bezzecchi (Aprilia). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it