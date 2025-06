Mugello domina ancora Marc Marquez

Mugello si conferma ancora una volta il palcoscenico delle imprese di Marc Marquez, dominando la Sprint Race dopo aver conquistato la pole nelle prove ufficiali. La gara ha visto il talento spagnolo affrontare una rimonta epica, dimostrando ancora una volta perché è considerato uno dei simboli del MotoGP. La passione e l’adrenalina sono alle stelle: non è sufficiente un piccolo errore all’inizio, perché Marquez sa come risalire e lasciare il segno.

Al Gran Premio di MotoGp del Mugello, dopo aver conquistato stamane la pole nelle prove ufficiali, Marc Marquez vince anche la Sprint Race. Secondo il fratello di Marc, Alex, che per qualche giro ha occupato la testa della corsa. Il terzo posto va a Pecco Bagnaia che ha dovuto duellare con un veloce Vinales. Mugello, la Sprint Race. Marc Marquez stavolta viene costretto a una rimonta pazzesca per un errore commesso durante la partenza. Non è tutto facile come al solito, perchĂ© ha dovuto recuperare posizioni su posizioni. Alla fine è risuscito a trionfare ancora una volta dopo aver conquistato anche la pole numero 100 della sua carriera.

