Msc diventa sponsor dell?America?s Cup | Passione per il mare

MSC, simbolo di eccellenza e passione per il mare, si prepara a brillare come main sponsor dell’America’s Cup, uno dei più prestigiosi palcoscenici planetari. Napoli, con il suo cuore pulsante di mare, accoglie questa grande sfida, consolidando il suo ruolo di crocevia internazionale. Con il sostegno di brand come Omega e Louis Vuitton, MSC dimostra ancora una volta che il mondo del mare unisce eccellenza, innovazione e passione in un’unica grande avventura.

Napoli e palcoscenico planetario: poteva mai mancare Msc? E infatti non mancherà. La compagnia dell?armatore Gianluigi Aponte sarà main sponsor insieme a Omega e Louis Vuitton. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Msc diventa sponsor dell?America?s Cup: «Passione per il mare»

