Mozione unitaria di Pd-M5s-Avs | Il governo revochi la cooperazione militare con Israele | Roma partiti i due cortei contro il riarmo

In un clima di crescente mobilitazione, PD e M5S presentano una mozione unitaria per chiedere al governo di revocare la cooperazione militare con Israele, mentre i cortei contro il riarmo si moltiplicano in tutta Italia. Davanti al tragico massacro di civili, emerge con forza la richiesta di azioni concrete e di una politica più responsabile. È ora di far sentire la voce dei cittadini e cambiare rotta.

«Davanti al massacro di decine di migliaia di civili il governo Meloni si è limitato a qualche parola di circostanza.

