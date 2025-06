motomondiale al mugello una festa di colori presenze e caldo da record

Il Motomondiale al Mugello si trasforma in un caleidoscopio di emozioni, colori e passione, attirando migliaia di fan da tutto il mondo. Tra il rosso Ducati che infiamma la pista, il giallo di Valentino Rossi e l’azzurro delle Yamaha, l’atmosfera diventa un vero e proprio spettacolo di vita e adrenalina. È una festa di presenze, calore e entusiasmo che promette di restare impressa nel cuore di tutti gli appassionati.

Scarperia (Firenze), 21 giugno 2025 – E’ un’esplosione di colori il Mugello. Il rosso del popolo delle Ducati che spinge Marquez e Bagnaia (per la verità un po’ di più Pecco ), il giallo richiama Valentino Rossi e ovviamente il suo team, quello che vede in pista Di Giannantonio e Morbidelli. E poi l’azzurro (francese) della Yamaha di Quartararo e ovviamente bandiere e striscioni per il pilota di casa, ovvero Guido Pini, al debutto nel Mondiale di Moto3 sulla pista dove ha iniziato a sognare e a correre. Lui, ragazzo del Mugello che corre il Mondiale al Mugello: bella storia. I colori, dicevamo, da leggere con attenzione anche lo spunto delle presenze record che il Mugello segnerà quando verrà ufficializzato il numero dei biglietti staccati. 🔗 Leggi su Lanazione.it