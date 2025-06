MotoGP su TV8 orario gara GP Italia 2025 | programma in chiaro domenica 22 giugno

Il Motomondiale 2025 si avvicina al suo apice con il GP d’Italia al Mugello, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di velocità e adrenalina. Domenica 22 giugno, tra emozioni e sfide mozzafiato, scopriremo chi salirà sul podio delle tre classi: Moto3, Moto2 e MotoGP. Per non perdere nemmeno un minuto dell’azione, ecco orari e programma completo della giornata, visibile anche in chiaro su TV8.

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la nona tappa stagionale domani, domenica 22 giugno: per il GP d’Italia, al Mugello, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP d’Italia 2025, nona prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport. La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP su TV8, orario gara GP Italia 2025: programma in chiaro domenica 22 giugno

MotoGP al Mugello: il Gran Premio d’Italia 2025 si accende tra duelli e sorprese - Il Gran Premio d’Italia al Mugello 2025 si avvicina, promettendo emozioni tra duelli intensi e sorprese.

