MotoGP Pedro Acosta | I fratelli Marquez sono su un mondo a parte Bagnaia fa parte del gruppo dei ‘normali'

Al Mugello, il nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, ha ancora una volta messo in luce le differenze tra i fratelli Marquez e Bagnaia. La doppietta di Marc e Alex Marquez ribadisce il loro status di élite, mentre Pecco Bagnaia si conferma tra i “normali”, combattendo per rimanere competitivo in un campionato dominato da una coppia di fuoriclasse. Ma come continuerà questa sfida? Scopriamolo insieme.

Al Mugello, sede del nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, la Sprint Race ha confermato un risultato già visto in stagione: doppietta del fratelli Marquez, con Marc e Alex in prima e seconda posizione, e Francesco Bagnaia sul terzo gradino. È un po’ il leitmotiv di quest’annata in top-class, in cui all’asso nativo di Cervera riesce tutto facile, con il fratello sempre nel ruolo di chi è immediatamente alle sue spalle. Pecco, di contro, continua a litigare con l’anteriore della GP25 e anche sull’amato tracciato toscano le cose non paiono cambiare. A questo proposito, a giudicare la situazione è stato lo spagnolo Pedro Acosta, alfiere della KTM: “ In questo momento Bagnaia fa parte del gruppo dei “normali”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “I fratelli Marquez sono su un mondo a parte, Bagnaia fa parte del gruppo dei ‘normali'”

