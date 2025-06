MotoGp oggi qualifiche e gara sprint Gp del Mugello | orario e dove vederle

L’eccitazione è alle stelle: oggi, sabato 21 giugno, il Mugello ospita il nono round del MotoGP con qualifiche e gara sprint. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori, che promette emozioni e sorprese, con i primi punti in palio. Scopri orari e come seguire questa giornata intensa, per vivere ogni istante di un evento unico nel cuore dell’Italia. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti nulla.

Con la gara sprint verranno assegnati oggi i primi punti del nono appuntamento della MotoGp nel circuito italiano del Mugello: tutti i modi per non perdersi alcun appuntamento. La MotoGp torna in Italia per il Gran Premio del Mugello. Oggi, sabato 21 giugno, sarà la volta della seconda sessione di prove libere, delle qualifiche e della gara sprint, in cui verranno assegnati i primi punti del nono appuntamento del Motomondiale. Ecco orario, programma e dove vedere in tv e streaming le varie sessioni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

