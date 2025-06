MotoGP Mugello oggi qualifiche e sprint in diretta | orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming Bagnaia sfida i Marquez per la pole

Oggi al Mugello si accendono le emozioni della MotoGP 2025 con qualifiche, sprint e la sfida tra Bagnaia e i Marquez per la pole position. Alle 15:00, il semaforo verde della gara sprint promette spettacolo e adrenalina. Non perdere nessun momento: scopri orari, come vederla in TV su TV8 e Sky, e vivi l'emozione dei motori in diretta streaming. La corsa verso il podio è appena iniziata!

Le qualifiche del GP Italia di MotoGP 2025: Bagnaia sfiderĂ Alex e Marc Marquez per la pole della gara di domani al Mugello. Alle 15:00 la gara sprint. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

Gli appuntamenti di domani al Mugello : 08:40 - 10:40 Libere 2 Moto 3/Moto 2/MotoGP 10:50 - 11:30 Qualifiche MotoGP (anche su TV8) 12:50 - 13:30 Qualifiche Moto 3 (anche su TV8) 13:45 - 14:25 Qualifiche Moto 2 (anche su TV8) 15:00 Gara Sprint Moto

Tutto pronto per il GP d'Italia MotoGP 2025 al Mugello: ecco dove seguirlo in diretta TV e streaming, con il programma completo di prove, qualifiche, Sprint Race e gare

