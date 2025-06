MotoGp Mugello oggi qualifiche e Sprint | a che ora e dove vederle gratis in diretta

Se sei appassionato di MotoGP e non vuoi perderti le emozioni del Mugello, sei nel posto giusto! Oggi, sabato 21 giugno, le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio d'Italia promettono spettacolo e adrenalina. Scopri a che ora seguirle in diretta e come guardarle gratis, senza perdere neanche un attimo di questa avvincente giornata di gara. Resta con noi per tutte le info essenziali!

Oggi, sabato 21 giugno, al Mugello, si disputano le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio d'Italia classe MotoGp, il nono appuntamento della stagione. Marc Marquez (Ducati), in vetta alla classifica con 233 punti, si presenta a questo appuntamento da leader del campionato con 32 punti di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - MotoGp Mugello, oggi qualifiche e Sprint: a che ora e dove vederle gratis in diretta

Gli appuntamenti di domani al Mugello : 08:40 - 10:40 Libere 2 Moto 3/Moto 2/MotoGP 10:50 - 11:30 Qualifiche MotoGP (anche su TV8) 12:50 - 13:30 Qualifiche Moto 3 (anche su TV8) 13:45 - 14:25 Qualifiche Moto 2 (anche su TV8) 15:00 Gara Sprint Moto Vai su X

Tutto pronto per il GP d’Italia MotoGP 2025 al Mugello: ecco dove seguirlo in diretta TV e streaming, con il programma completo di prove, qualifiche, Sprint Race e gare Vai su Facebook

