MotoGP Marc Marquez vince in scioltezza la Sprint del Mugello 3° uno spento Bagnaia

dimostrato ancora una volta il suo talento straordinario, dominando la scena con una prestazione impeccabile e lasciando il pubblico senza fiato. Con questo risultato, Marquez si conferma tra i protagonisti indiscussi di questa stagione, consolidando la sua leadership e scrivendo un’altra pagina memorabile della sua leggenda nel Motomondiale.

Marc Marquez completa un sabato perfetto al Mugello e, dopo aver stampato una pole position (la n.100 in carriera) da record in qualifica, vince con autoritĂ anche la Sprint del Gran Premio d’Italia 2025 di MotoGP. Per il fuoriclasse catalano si tratta dell’ottavo successo stagionale nelle gare brevi (su nove disputate), a testimonianza di una superioritĂ schiacciante in questo format sul resto della concorrenza. L’otto volte campione iridato ha rimediato ad una partenza negativa (è scattato in leggero ritardo allo spegnimento dei semafori per effettuare una regolazione in extremis) con una gran staccata all’interno in curva 1 e ad un ottimo primo giro, riportandosi subito in scia alla coppia di testa e sbarazzandosi successivamente di Francesco Bagnaia e di suo fratello Alex con dei sorpassi impeccabili. 🔗 Leggi su Oasport.it