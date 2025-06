MotoGP Marc Marquez | Sorpreso dal feeling col Mugello ero più preoccupato da Alex che da Bagnaia

Marc Marquez sorprende ancora al Mugello, confermando il suo feeling speciale con il circuito toscano e dominando le Sprint Race del Mondiale 2025 di MotoGP. Nonostante qualche apprensione per Alex e Bagnaia, il '93' si mostra micidiale, conquistando il suo nono successo in questa formula. La sua performance ribadisce quanto sia difficile da battere quando si tratta di sfide rapide e intense. E così, il campione spagnolo si prepara a scrivere altre pagine memorabili di questa stagione emozionante.

Marc Marquez si conferma micidiale nelle Sprint Race di questa stagione di MotoGP, conquistando il nono successo in questo format al Mugello, nel nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito toscano, nonostante una dimenticanza poco prima del via (attivazione del launch control all’ultimo), il ’93’ si è confermato superiore alla concorrenza e si è imposto sulle colline toscane. L’asso nativo di Cervera, in poco meno di due tornate, è stato in grado di recuperare posizioni e su posizioni, conquistando il primato della Sprint grazie a una staccata molto profonda alla San Donato. Alla fine della fiera, l’affermazione attesa si concretizzata davanti alla Ducati Gresini del fratello Alex e di Francesco Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it