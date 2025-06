MotoGp Marc Marquez in pole al Mugello | è la 100esima

Marc Marquez conquista la sua centesima pole position, un traguardo storico nel mondo della MotoGP. Con umiltà e determinazione, lo spagnolo si conferma protagonista indiscusso in un Mugello infuocato, mentre la Ducati si distingue con i fratelli Bagnaia e Bezzecchi in prima fila. Un weekend ricco di emozioni che promette battaglie adrenaliniche. La corsa è appena cominciata, e il pubblico può già aspettarsi uno spettacolo mozzafiato.

Roma, 21 giu. (askanews) – E con questa fanno 100. Marc Marquez firma la sua centesima pole position, in tutte le classi. “Non me l’aspettavo – ha detto lo spagnolo -, qui Alex e Pecco vanno fortissimo mentre io ho sempre faticato un pelo più che da altri parti”. La Ducati mette la firma sulla prima fila della MotoGP: i due fratelli, primo e terzo, ma Bagnaia è lì in mezzo. Pecco ha mancato il colpo per 59 millesimi; nonostante un feeling precario con l’anteriore ha dato l’anima. Questa è la sua pista, difficile che non provi l’impossibile. “Volevo la pole, ma abbiamo trovato tardi l’assetto giusto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it