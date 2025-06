motogp marc marquez in pole al mugello davanti a bagnaia stavolta si annuncia battaglia vera

Marc Marquez conquista la pole al Mugello, sorpassando Bagnaia e annunciando una battaglia serrata per il Gran Premio d’Italia 2025. Con questa splendida prestazione, l’otto volte campione iridato raggiunge la quota di 100 pole nel Motomondiale, confermando il suo ruolo di assoluto protagonista. La sfida è pronta a infiammare le piste toscane: chi avrà la meglio? L’attesa si fa ancora più intensa, restate sintonizzati!

Marc Marquez si conferma il punto di riferimento in qualifica anche al Mugello e ottiene la pole position per il Gran Premio d’Italia 2025, valevole come nono capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Per il fenomeno di Cervera si tratta della pole numero 100 in carriera nel Motomondiale (di cui 72 in top class), la sesta dell’anno dopo le quattro consecutive iniziali e quella di Aragon. L’otto volte campione iridato ha firmato il nuovo record della pista toscana in 1’44?169, beffando per soli 59 millesimi il compagno di squadra Francesco Bagnaia e per 83 millesimi suo fratello Alex. Prima fila tutta Ducati dunque al Mugello, con le due GP25 ufficiali rosse e la GP24 del team Gresini che dovrebbero contendersi la vittoria sia nella Sprint odierna che nella gara domenicale. 🔗 Leggi su Oasport.it