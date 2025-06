MotoGp | Marc Marquez in pole al Mugello Bagnaia secondo

Il Gran Premio d'Italia al Mugello si apre con un trionfo da record: Marc Marquez conquista la sua centesima pole position in tutte le classi, dimostrando ancora una volta di essere un pilota insuperabile. Accanto a lui, Pecco Bagnaia si distingue con il secondo posto, mentre Alex Marquez completa il podio.

Con quella del MotoGp del Mugello, Marc Marquez firma la sua centesima pole position, in tutte le classi. Al suo fianco Pecco Bagnaia, terzo Alex Marquez. Con il tempo di 1'44?169, Marc Marquez conquista la pole position del Gran Premio d'Italia, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito del Mugello.

