MotoGP Luigi Dall’Igna | Bagnaia ha fatto una bella gara è stata una bella battaglia tra le Ducati

Un weekend entusiasmante al Mugello, dove la MotoGP ha regalato emozioni intense e sorprese. La nona tappa del Mondiale 2025 ha visto tre Ducati ai primi posti nella Sprint Race, sottolineando la loro forza sulla pista toscana. Bagnaia ha conquistato un meritatissimo podio in una gara ricca di colpi di scena, mentre il dominio della famiglia Marquez continua a scrivere pagine memorabili di questa stagione. La passione e la competizione sono il cuore di questo spettacolo su due ruote.

Tre Ducati ai primi tre posti della Sprint Race al Mugello, nona tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato toscano si è confermato un po’ il tema della stagione, ovvero il dominio della famiglia Marquez, con Marc a conquistare la nona Sprint Race della stagione davanti al fratello Alex. A completare il podio Francesco Bagnaia. Una gara iniziata con un brivido, dal momento che Marc ha avuto un problema al launch control, costretto ad attivarlo all’ultimo secondo. Nonostante un via non perfetto, l’asso nativo di Cervera ha recuperato in meno di due giri quanto aveva perso e ha conquistato il primato, non cedendolo a nessuno. 🔗 Leggi su Oasport.it