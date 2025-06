MotoGp i Marquez dominano la Sprint anche al Mugello | a Bagnaia non basta una bella partenza

Nel Gp d’Italia, la musica sembra essere già svelata: i fratelli Marquez dominano la scena, lasciando indietro anche il veloce Bagnaia. Nonostante una partenza difficile, il talento e la strategia conquistano ancora una volta il Mugello, mentre i piloti italiani faticano a trovare il passo giusto. La sfida è aperta, ma la corsa per il titolo si fa sempre più emozionante.

Fa festa la Ducati, ma non i piloti italiani. Anche al Mugello nella Sprint dominano i fratelli Marc e Alex Marquez. Non basta una partenza problematica per il leader del Mondiale e un ottimo via di Pecco Bagnaia: il piemontese si fa passare da Alex già dopo il primo passaggio sul traguardo e poi anche da Marc, che come sempre ha gioco facile qualche staccata più tardi nel passare il fratello. Insomma, nel Gp d’Italia per il momento la musica non cambia: la MotoGp 2025 resta mono-Marquez. La Ducati appunto piazza la tripletta sul podio, visto che Bagnaia riesce quanto meno a difendere la terza posizione dall’ottima rimonta di Maverick Vinales su Ktm. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it