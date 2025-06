MotoGP GP Italia | la partenza della Sprint Race

Vivi l’emozione della partenza della Sprint Race del GP Italia, tra le sfide di Marc Marquez, che ha saputo superare le difficoltà e conquistare la vittoria, e il vivido incidente tra Johann Zarco e Brad Binder. Un inizio ad alta velocità che promette spettacolo e suspense, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso e pronti a scoprire cosa riserverà questa emozionante giornata di MotoGP.

Le difficoltà di Marc Marquez (poi vincitore della gara del sabato), l'incidente tra Johann Zarco e Brad Binder: guarda la partenza della Sprint Race del GP Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP, GP Italia: la partenza della Sprint Race

In questa notizia si parla di: partenza - italia - sprint - race

MotoGP Italia Sprint: Marc Marquez parte piano, rimonta e stravince al Mugello. Sul podio Alex e Bagnaia - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP d'Italia, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Riporta sport.virgilio.it

Marc Marquez stupisce dopo il trionfo nella Sprint Race al Mugello: "Il mio obiettivo non era vincere, ma fare punti. Durante la partenza..." - Marc Marquez stupisce dopo il trionfo nella Sprint Race al Mugello: "Il mio obiettivo non era vincere, ma fare punti. Secondo eurosport.it